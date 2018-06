Migranti: Salvini, l'Italia non può essere un campo profughi

"L'Italia non può essere trasformata in campo profughi. Lavoreremo per sensibilizzare i nostri vicini" in ambito Europeo. Lo ha ribadito il neoministro dell'Interno, e leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Non stop news su Rtl 102.5. "Spero - ha aggiunto in chiusura - di essere all'altezza, vorrei dare un po' di sicurezza in più agli italiani, a cominciare dagli uomini delle forze dell'ordine".

"Con Putin c'è un legame di stima, ritengo abbia fatto tanto per il suo popolo e con interventi contro il terrorismo islamico, come l'intervento in Siria: e lo dico gratis, perché lo penso. Penso che con la Russia sia meglio avere un rapporto di scambio. Dalla Russia non ho mai avuto una lira, né una matrioska, né un colbacco. L'economia italiana avrebbe solo da guadagnare da buoni rapporti con la Russia. Il nemico in questo momento è il terrorismo islamico, non l'espansionismo della Russia". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini intervistato a Non stop news su Rtl 102.5, sulle parole di Soros, che ha espresso preoccupazione sulla "vicinanza del nuovo governo alla Russia" e ha avanzato l'ipotesi che Mosca "finanzi" la Lega. "Ho già querelato persone che in passato avevano detto che la Russia mi pagava", ha aggiunto Salvini, sottolineando che Soros "è uno speculatore che 20 anni fa provocò uno dei più grandi disastri economici italiani".

Ieri Matteo Salvini era a Catania a fianco del candidato a sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese. "Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso", ha detto il ministro dell'Interno.

"Quello che non è scritto nel contratto Cinquestelle-Lega non sarà preso in discussione, così eviteremo di litigare", ha detto ancora.

"Il centrodestra non è demolito, ma continuerà ad esistere e noi applicheremo il programma del centrodestra contenuto nel patto di governo".

"Basta alla Sicilia campo profughi d'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere", ha aggiunto Salvini.