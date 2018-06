Siracusa, volontari ripuliscono spiaggetta

Carta, plastica, vetro, metalli, pneumatici, tessuti, ma anche carcasse di barche abbandonate: è stata ripulita la spiaggetta dello Sbarcardero di Santa Lucia (Riva Porto Lachio). A compiere la missione i volontari del comitato Pickinup (a cui partecipano Rifiuti Zero Siracusa, Davines, Ecoplast Gela, Techservizi di Floridia), con il contributo dei cittadini e bagnanti che si sono lasciati immediatamente contagiare dall’operosità dei volontari.

Il comitato Pickinup promuove la raccolta dei rifiuti in mare e vede impegnati i diportisti e tutti coloro che a diverso titolo vivono e amano il mare. “Pick in up” significa portare su, significa raccogliere tutto ciò che galleggia come rete da pesca, buste di plastica, palloncini, polistirolo, bottiglie e derivati. Quindi il il progetto pickinup è un invito all’azione a raccogliere i rifiuti galleggianti in mare.