Siracusa, incandidabili: Granata invita Salvini a prendere in mano la situazione

“Il ministro degli Interni, Matteo Salvini prenda le liste di chi non è in regola con la Severino. E lo faccia prima delle elezioni, non dopo. Espella tutti coloro i quali non sono degni di stare in un civico consesso”.

Questo l'appello che il candidato sindaco Fabio Granta, ha indirizzato ieri al ministro durante l'incontro di largo XXV luglio.

Granata lo invita a prendere in mano la situazione e ad impegnarsi su tempi importanti come quelli degli incandidabili e della mafia. "Se è vero che è un ‘capitano’ - conclude il candidato sindaco - faccia le battaglie contro i forti non contro i deboli”.