Siracusa, è scomparso Pino Pinnisi: il cordoglio della città

Ieri è scomparso a Siracusa Pino Pennisi, da sempre impegnato nella divulgazione dell'amore per la lettura tra i più piccoli e marito della consigliera comunale Carmen Castelluccio.

Centinaia i messaggi di cordoglio su facebook.

"Abbiamo appreso con dolore - scrivono in una nota i segretari comunale e provinciale del Pd, Lo Giudice e Monterosso - della scomparsa di Pino Pennisi, storico dirigente del nostro Partito e attuale componente dell’esecutivo cittadino del PD. La passione travolgente e lo spirito di servizio di Pino sono sempre stati un patrimonio inestimabile per la nostra comunità politica. Pino è stato, in realtà, un punto di riferimento per l’intera Città di Siracusa. Nella sua vita, ha animato la società siracusana lavorando con abnegazione per garantire il coinvolgimento e il protagonismo sociale delle persone più fragili, dai bambini a coloro che vivono in stato di indigenza o di disagio sociale. È una grave perdita per il nostro Partito, per la nostra città, per le tante comunità che ha animato. Toccherà a tutti i noi ricordarlo anche ispirandoci al suo esempio, dirigendo le nostre azioni verso l’unità politica e sociale. Abbracciamo forte Carmen Castelluccio, già Segretaria Provinciale del PD e tutta la famiglia di Pino in questo momento così triste".

"Pino era un uomo sensibile, generoso e appassionato - scrive il candidato sindaco Francesco Italia - era una persona per bene e coraggiosa. Uno splendido esempio di passione civile e politica vissuta al fianco di Carmen. A lei e a tutti i suoi cari, un abbraccio fraterno e sincero".

Le condoglianze di SiracusaPost.it alla moglie Carmen e a tutta la sua famiglia.