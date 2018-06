Siracusa, acqua potabile: obiettivo del candidato Giovanni Randazzo

Problemi e soluzioni per l'acqua pubblica verranno affrontati in un incontro che si terrà lunedì 4 giugno alle 17:30, nella sala conferenza del Grande Albergo Alfeo in via Nino Bixio a Siracusa. Parteciperanno: il candidato sindaco Giovanni Randazzo, il geologo e assessore designato Pippo Ansaldi; l’ingnere e candidato al consiglio comunale Antonio di Guardo e l’ingegnere Enrico Iansiti, Direttore Generale di Siam.

Nel programma del candidato sindaco Randazzo l’intenzione di creare le premesse per rendere concretamente fruibile, oltreché potabile, l’acqua che scorre dai rubinetti delle nostre case.