La Corrida-dilettanti allo sbaraglio, a Canicattini Bagni la versione locale

“La Corrida – dilettanti allo sbaraglio” anche quest'anno a Canicattini per un esilarante edizione locale. L'iniziativa è in programma per martedì 5 Giugno 2018, alle 21, al Teatro Teamus di via A. Uccello. In giuria anche il Sindaco Marilena Miceli e l’Assessore allo Spettacolo, Loretta Barbagallo.