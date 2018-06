Siracusa, aggressione a operatore ecologico: Igm "Solidarietà a lui e famiglia"

Stava facendo il proprio lavoro, questa mattina in Ortigia, un dipendente dell'Igm di Siracusa, quando sarebbe stato aggredito da un commerciante. A capo dell'aggressione ci sarebbe uno screzio tra i due per il conferimento dei rifiuti, fatto probabilmente in maniera sbagliata.

"Esprimiamo la nostra più totale solidarietà al lavoratore. - scrive l'Igm in una nota - Non è minimamente immaginabile che durante lo svolgimento del proprio lavoro, avendo chiesto la collaborazione del commerciante, si possa ricevere una risposta violenta e ingiustificata. Esistono delle criticità note in Ortigia nel servizio di raccolta porta a porta, da noi più volte segnalate all’amministrazione comunale, con proposte organizzative migliorative a costo zero, ma a oggi ancora irrisolte. Criticià che generano malesseri nei residenti e nei commercianti e che oggi sono sfociate in un brutale fatto di cronaca che condanniamo con forza. La nostra azienda è vicina al lavoratore e alla sua famiglia".