Siracusa, Granata e Gibilisco: "Rigenerare il Parco Robinson per giochi della gioventù"

“L’impegno che prendo con la cittadinanza e con le persone che abitano in questo quartiere: rivitalizzeremo questo parco, sappiamo come farlo e abbiamo grandi progetti”. Lo ha detto il campione del mondo di salto con l’asta Giuseppe Gibilisco, direttore designato dell’ufficio speciale allo Sport della eventuale giunta a guida Fabio Granata, al parco Robinson di Bosco Minniti ieri alle 19 durante un comizio. Presente anche il candidato sindaco.

“Il lavoro più importante che ci proponiamo di fare – ha spiegato Gibilisco - è andare a gestire la struttura in modo tale che chi verrà in questo luogo a fare sport diventi geloso di ogni metro quadro di questo luogo”. Tra i progetti del campione del mondo: portare i Giochi della gioventù al Parco Robinson.

“La rigenerazione del parco di Bosco Minniti – ha detto Granata - riporta alla visione centrale della nostra idea di città: che sappia cominciare dal rammendo, dall’aggiustare ciò che abbiamo, dal non pensare a grandi cose che poi determinano grandi speculazioni e corruzione. Dobbiamo aggiustare strade e parchi, piantare alberi, riaprire palazzi. Dire a tutti che il bene comune, il bene pubblico, deve restare tale. No all’idea della privatizzazione dello sport. Questo spazio deve dare la possibilità di fare sport a tutti i ceti sociali”.