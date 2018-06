Incidente mortale sulla Ferla-Buccheri, perde la vita una ragazza di 30 anni. L'auto si è ribaltata

La strada, lei che ancora una volta fa morti. E' successo ancora, nella notte appena trascorsa, intorno alle 3 sulla strada provinciale 10 che collega Buccheri-Ferla, in direzione di Ferla.

Un incidente autonomo: l'automobile, sulla quale viaggiavano in tre, si è ribaltata. A perdere la vita la 30enne Liliana Montalto. Sul posto i Carabinieri della stazione di Ferla e i Vigili del Fuoco, che hanno estratto i corpi dal mezzo. Le altre due persone coinvolte non hanno riportato gravi conseguenze.

Ancora nulla è dato sapere sulla dinamica dell'incidente. Per quel poco che trapela dalla ricostruzione dei Carabinieri pare che il manto stradale fosse in buone condizioni e le condizioni meteo ottimali.

Le indagini sono in corso.