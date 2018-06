Siracusa, picchia fidanzata e cane: denunciato

La fidanzata lo vuole lasciare, ma lui alla notizia reagisce con la violenza nei confronti di lei e del suo cagnolino.

A intervenire, nei pressi di viale Luigi Cadorna, la Polizia di Stato di Siracusa che ha trovato la donna che abbracciava il cagnolino.

Stando al racconto di lei questo non sarebbe l'unico caso di violenza subita da parte del fidanzato. La Polizia di Stato lo ha denunciato per i reati di maltrattamento ad animali, percosse e ingiurie.

