Siracusa, annullati gli incontri di oggi con Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Annullati i comizi i due comizi degli ospiti d'eccezione nel capoluogo aretuseo per la campagna elettorale. Alle 15 Luigi Di Maio, leader nazionale del Movimento Cinque Stelle, sarebbe dovuto essere a Largo XXV Luglio (piazzale antistante il Tempio di Apollo), per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Russoniello.

Mentre Matteo Salvini, leader nazionale della Lega avrebbe fatto un comizio in Largo XXV Luglio, alle 19, per sostenere la candidatura a sindaco di Ciccio Midolo.