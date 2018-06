Siracusa, Sorbello-Vinci: "Servizio navette ridotto"

Disservizi per le navette che dovrebbero garantire il trasporto pubblico in Ortigia e nei quartieri Neapolis e Santa Lucia con tre linee.

A denunciarli sono i consiglieri comunali Salvo Sorbello e Cetty Vinci.

“Sembra proprio, infatti, che siano attualmente operativi soltanto due bus navetta – dichiarano Vinci e Sorbello – a fronte dei sei di cui dispone adesso il Comune di Siracusa. Ci sembra incredibile che, proprio quando la stagione turistica sta entrando nel vivo, non si riesca ad assicurare un regolare servizio di trasporto per i turisti e per i residenti. E tutto ciò nonostante le centinaia di migliaia di euro che annualmente vengono spese proprio per fare in modo che queste navette possano circolare in maniera costante".

Le lamentele dei due consiglieri si spostano poi sul bike sharing, attualmente non operativo, ma ancora indicato in mappe pubblicate su internet.