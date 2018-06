Siracusa, 2 giugno in Piazza Duomo. IL VIDEO

Piazza Duomo, in Ortigia e il sagrato della cattedrale hanno ospitato questa mattina le celebrazioni per il 72mo anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana, a ricordo di quel referendum, il primo a suffraggio universale, con il quale gli italiani del 1946, dopo la fine della seconda guerra mondiale, scelsero la Repubblica.

La cerimonia è iniziata con la rassegna, da parte del Prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, e del Comandante del Comando Marittimo Sicilia, Ammiraglio Nicola De Felice, della Compagnia interforze in armi costituita da Soldati, Marinai, Avieri e Carabinieri, Agenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e delle rappresentanze del Corpo Forestale dello Stato, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, delle Associazioni Combattentistiche e d’arma e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile.

Dopo l'alzabandiera è stato letto il messaggio del presidente Sergio Mattarella e a seguire l'intervento del prefetto, Giuseppe Castaldo e del sindaco Garozzo.

Il prefetto ha ricordato come quello trascorso sia stato un anno difficile durante il quale sono state messe in campo tutte le misure di prevenzione possibili contro eventuali azioni terroristiche. Poi ha espresso solidarietà a tutti coloro che sono alla ricerca di un lavoro, esprimendo l'invito a restituire ai giovani il diritto di sperare in un futuro migliore. Quindi ha rivolto un pensiero a tutte le vittime di violenza e di femminicidio e bullismo, "fenomeni da combattere - detto - anche attraverso iniziative di educazione e sensibilizzazione".

In piazza i giovani studenti del 12° istituto comprensivo di Siracusa e del 3° istituto comprensivo di Avola hanno intonato l'Inno di Mameli durante la cerimonia dell'alzabandiera. Insieme a loro l'orchestra d'archi del Liceo Gargallo di Siracusa.

Al termine Sebastiano Lo Monaco, ha recitato un passo di Edipo a Colono, dove interpreta Teseo e un brano Piero Calamandrei.