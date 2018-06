Siracusa, musica dal vivo in Ortigia: tornano a volare le bacinelle d'acqua

Metti una sera di inizio estate in Ortigia, un locale all'aperto con musica dal vivo e intorno a mezzanotte succede il patatrac: una signora, infastidita per la musica, decide che è ora di mandare tutti a casa e dopo aver urlato, lancia dal balcone una bacinella colma d'acqua. Gli alberi e gli ombrelloni proteggono un po' i clienti del locale, ma la serata, inevitabilmente finisce lì.

Ecco che, ancora una volta, nel centro storico si scontrano le esigenze dei residenti e di coloro che gestiscono locali pubblici e dei loro clienti. Un argomento, che, seppur affrontato tante volte, sembra non trovare una soluzione visto che a fronteggiarsi sono interessi diametralmente opposti e visioni di fruibilità del centro storico che difficilmente riescono a conciliarsi.