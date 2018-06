Siracusa e provincia, droga: arresti e denunce per 400 persone, giovani sempre più esposti al rischio

Il progetto “UNIAMOCI CONTRO LE DROGHE”, avviato da questo Comando Provinciale a settembre u.s. con la partecipazione attiva dell’USR Sicilia – Ufficio X – Ambito territoriale di Siracusa, l’Area Dipendenze Patologiche e l’Unità Operativa Educazione alla Salute dell’Azienda Sanitaria Provinciale, ha dimostrato tutta la sua efficacia, facendo registrare importanti risultati sul piano repressivo e di contrasto al fenomeno e positivi riscontri in ordine all’azione preventiva. In questi mesi sono stati effettuati mirati e capillari servizi, sia in uniforme che non, proprio per cercare di debellare le varie zone e centrali di spaccio presenti nella Provincia; tutto questo accompagnato da una forte campagna di sensibilizzazione attraverso conferenze, spot proiettati e pubblicati da tv, cinema e mass media con il patrocinio del Rotary Club Siracusa Ortigia.

In particolare, in tutta la Provincia sono stati conseguiti i seguenti risultati:

 202 persone arrestate;

 182 persone deferite alle Autorità Giudiziarie;

 97 le segnalazioni alla Prefettura quali assuntori;

 49, 5 chili di droghe sequestrate;

 19 patenti ritirate per guida sotto l’effetto di sostanze psicotrope;

 35 conferenze all’interno di scuole;

 12 incontri con comunità di ragazzi;

 20 servizi coordinati a largo raggio anche con l’ausilio di personale dell’ASP di Siracusa;

 22 servizi con unità cinofile dell’Arma all’interno delle scuole e alle fermate degli autobus;

 55 ragazzi al di sotto dei 20 anni interessati dall’azione di controllo e repressiva.

al riguardo, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa, Col. Luigi Grasso, dichiara: ”il progetto ha dimostrato come la condivisione di obiettivi e di conseguenti azioni concrete costituisca un’arma vincente anche nella prevenzione del crimine. In particolare questa iniziativa, di cui desidero sottolineare i positivi riscontri quanto a partecipazione e risultati conseguiti, ha visto più soggetti, istituzionali e non, coinvolti in diverse quotidiane attività con l’unico, tanto ambizioso quanto sentito fine di contrastare il fenomeno droga a vantaggio della sicurezza e della salute dei cittadini. Voglio ringraziare tutti coloro che, con passione, energia ed entusiasmo, dimostrando vicinanza ed affetto all’Arma, hanno aderito al progetto lavorando con noi fianco a fianco, fornendoci importanti stimoli e suggerimenti per migliorare la nostra azione. Le attività continueranno anche nei prossimi mesi con particolare attenzione al mondo dei giovani che, proprio questo progetto, ha confermato essere particolarmente esposto ai rischi del fenomeno”.