Catania, 60enne abusa del figlio e della figlia dalla minore età

Un 60enne che dal 2007 al 2011 avrebbe abusato sessualmente del figlio, sin da quando era minorenne, è stato arrestato da carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Catania per violenza sessuale aggravata e reiterata. L'uomo, che è stato portato in carcere, era ai arresti domiciliari per gli stessi reati commessi nei confronti della figlia. Entrambi i procedimenti penali sono nati da segnalazioni effettuate dal servizio sociale del Comune di residenza dei minorenni, che aveva riscontrato un particolare degrado nell'ambito della famiglia. Il giovane, a causa dei gravi e continui abusi subiti dal padre, aveva manifestato ''gravi problematiche comportamentali, accertate anche da un'equipe multidisciplinare della comunità terapeutica dove era in cura''.