Siracusa, stabilizzati 74 precari del Comune

Da stamattina 74 precari del Comune avranno un contratto a tempo indeterminato per 24 ore settimanali, più un aumento di 4 ore di lavoro (da 20 a 24) per altri 9 dipendenti stabilizzati.

Oggi la cerimonia con le firme nella Sala Borsellino di Palazzo Vermexio.

"La vostra stabilizzazione – ha detto il sindaco Garozzo durante la cerimonia – era un nostro preciso impegno programmatico ma per condurla in porto è stato necessario sostenere un vero e proprio braccio di ferro con la burocrazia sull'interpretazione della normativa. Appena si è aperta la possibilità siamo intervenuti con determinazione e siamo riusciti a sbloccare l'iter. Per me è una grande soddisfazione perché conosco tantissimi di voi da quando, 20 anni fa, sono stato eletto per la prima volta come consigliere di circoscrizione, conosco le vostre storie personali e, soprattutto, ho apprezzato la serietà, l'impegno e la competenza. Per voi si apre una nuova fase con una certezza maggiore".