Catania, lucchetto a uscita sicurezza di ospedale

L'uscita di sicurezza dell'ambulatorio di ginecologia presente nel padiglione A del presidio ospedaliero Santo Bambino di Catania è "inutilizzabile in caso di emergenza in quanto chiusa con un lucchetto". Lo afferma il Codacons, riportando una segnalazione ricevuta da utenti e postando la foto della porta chiusa dall'interno con un catenaccio.

L'associazione di consumatori è "prontamente intervenuta con gli organi competenti". "Gli abbiamo chiesto - spiega il Codacons - di recarsi tempestivamente sui luoghi al fine di accertare quanto riferito e provvedere a tutte le operazioni necessarie per rendere immediatamente utilizzabile l'uscita di emergenza, prevenendo eventuali conseguenze nefaste per l'incolumità pubblica". (ANSA).