Domenica a Siracusa Luigi Di Maio e Matteo Salvini

Domenica giornata intensa per la politica Siracusana. Due ospiti d'eccezione nel capoluogo aretuseo per la campagna elettorale. Alle 15 Luigi Di Maio, leader nazionale del Movimento Cinque Stelle, sarà a Largo XXV Luglio (piazzale antistante il Tempio di Apollo), per sostenere la candidatura a sindaco di Silvia Russoniello.

Stessa giornata, stesso posto, per Matteo Salvini, leader nazionale della Lega. Quest'ultimo, infatti, sarà a Largo XXV Luglio, alle 19, per sostenere la candidatura a sindaco di Ciccio Midolo.

Si scalda l'atmosfera in vista delle amministrative del 10 giugno. Settimana prossima, il 6 giugno, Giorgia Meloni leader nazionale di Fratelli d'Italia sarà alle 17 al Grand Hotel Villa Politi per sostenere Ezechia Paolo Reale (Progetto Siracusa).