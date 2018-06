Augusta, pesca di frodo: sequestrati 500 ricci

Nascosti dietro un muretto grandi sacchi con all'interno circa 500 ricci di mare. A scovarli la Guardia Costiera di Augusta, questa mattina, in località Castelluccio.

Probabilmente i pescatori di frodo, alla vista della Guardia Costiera, si sono dati alla fuga tentando di nascondere il pescato per poi recuperarlo in un secondo momento.

I ricci sono stati sequestrati e, ancora vivi, sono stati gettati in mare.