Siracusa, tentato furto in villetta alla Fanusa

E' stato sorpreso mentre cercava di asportare di monili in oro e denaro contante da una villetta nella zona Fanusa, a Siracusa. La Polizia di Stato ha arrestato Angelo Dicembre, 33 anni, Siracusano già noto alle forze di Polizia. Per entrare in casa l'uomo ha divelto un cancello elettrico ed alcune persiane.