Siracusa, il 2 giugno comizio del candidato Giovanni Randazzo

Comizio di Giovanni Randazzo, candidato a sindaco alle elezioni del 10 giugno con la lista Lealtà e condivisione per Siracusa, fissato per sabato 2 giugno alle 20 a Largo XXV luglio, nei pressi del Tempio di Apollo in Ortigia. Sul palco insieme a Giovanni Randazzo anche gli assessori designati: Beatrice Basile, Rita Gentile, Giusi Norcia, Pippo Ansaldi e Carlo Gradenigo.