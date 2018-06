Lilt Augusta, inaugurata la mostra "Salute è bellezza"

E' stata inaugurata ieri ad Augusta, nel Circolo Unione, la mostra fotografica dell'omonimo concorso “Salute è Bellezza”, in occasione della giornata mondiale per la lotta al tabagismo. L'evento è stato voluto da Lilt Area Nord Augusta, in collaborazione con l’Associazione Augusta Photo Freelance.

La mostra, aperta giorno 1 e 3 giugno di pomeriggio, espone le opere realizzate dagli studenti delle scuole superiori Liceo Classico Megara – Sezione Scientifica annessa, II° Istituto Superiore “Arangio Ruiz” e Istituto Paritario “Guglielmo Marconi”.

I ragazzi si sono sbizzarriti nell'esprimere il loro personale concetto di salute e benessere.

Romolo Maddaleni, presidente dell'Associazione Augusta Photo Freelance, ha premiato gli studenti vincitori del concorso. Il primo premio (corso fotografico in Apf e buono offerto dalla libreria Mondadori) è andato a Nancy Ranno con la foto dal titolo “Salute è bellezza”, al secondo posto Sarah Destro Mignino (un mese per un corso a scelta alla Shloq e un mese di palestra alla New Paradise) con “Apple a day keeps the doctor away”, terzo posto ex aequo con “Natura è bellezza” Roberta Di Bartolo e con “Sunset- Vivere è un'avventura” Lucrezia Marino (un mese di palestra alla New Paradise).