Palermo, Cancelleri (M5S): "I sondaggi certificano il fallimento di Musumeci"

“Un disastro certificato dai numeri e lui esulta? Se fosse agosto potremo anche pensare ad un’insolazione, ma non siamo ancora a giugno e il sole ancora picchia pochissimo, quindi non ci spieghiamo il suo atteggiamento” .

Così il deputato M5S all’Ars Giancarlo Cancelleri sui commenti positivi di Musumeci al sondaggio di Demopolis sulla fiducia dei siciliani sul governo regionale.

“Sembra assurdo – dice Cancelleri – che Musumeci possa gongolare per appena il 15 per cento di gradimento dei siciliani. Ciò significa che il restante 85 per cento, la stragrande maggioranza cioè, non la pensa in questo modo. Altro che vittoria. Al massimo questa è una vittoria di Pirro. Lo stesso sondaggio tra l’altro dice che i suoi assessori sono praticamente sconosciuti e quindi ininfluenti. Esultare per questi risultati significa essere tifosi della mediocrità”