Beni culturali, Fai: al via il censimento dell'Italia del cuore

Sono oltre 100 tra comitati e comuni che hanno già preso contatto con il Fai per il 9/o censimento dei 'Luoghi del cuore'. Un'iniziativa che dal 2003 ha coinvolto 5 milioni di cittadini, desiderosi di segnalare, salvare, un posto magico, alle volte per una sola persona, più spesso per intere comunità. Le votazioni si sono aperte oggi e si chiuderanno il 30 novembre.

"Ormai questo è un modo di dire entrato nel lessico comune - ha detto oggi Marco Magnifico vicepresidente del Fai annunciando l'avvio del censimento - In questi anni ha fatto emergere l'Italia degli italiani e ha fatto capire quanto gli italiani siano innamorati del loro paese, convinti di essere nati nel posto più bello del mondo". Al progetto collabora dal primo momento Intesa San Paolo. "La nostra partecipazione a questa stupenda iniziativa è parte di quello che noi vogliamo essere per l'Italia", ha detto il presidente Gian Maria Gros Pietro. Tra le prime segnalazioni arrivate i tabernacoli votivi di Capannoli (Pisa), l'ex carcere di Santa Agata a Bergamo, l'isolotto di Vivara a Procida (Napoli). Nell'edizione 2018 anche alcune novità: particolare attenzione sarà riservata ai 'luoghi d'acqua' (dighe, mulini, cisterne, e canali) ed è pronto un progetto pilota con la Regione Puglia per coinvolgere le scuole. Il bene più votato riceverà 50.000 euro.