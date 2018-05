Conte accetta l'incarico, domani il giuramento dei Ministri

Nasce il Governo Lega-M5S. E' ufficiale: alle 21 il professore Conte è giunto al Quirinale e ha accettato l'incarico presentando la lista dei ministri che giureranno domani venerdì 1 giugno alle 16.

Carlo Cottarelli, intanto, era salito al Colle alle 19.30 per rimettere il mandato.

Questa la lista dei Ministri:

Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro Luigi Di Maio (M5S)

Vicepresidente del Consiglio e Ministro dell’Interno Matteo Salvini (Lega)

Rapporti con il Parlamento e democrazia diretta Riccardo Fraccaro (M5S)

Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno (Lega)

Affari Regionali e Autonomie Erika Stefani (Lega)

Ministro per il Sud Barbara Lezzi (M5S)

Ministro per la disabilità Lorenzo Fontana (Lega)

Ministro affari esteri Enzo Moavero Milanesi

Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (M5S)

Ministro della Difesa Elisabetta Trenta (M5S)

Ministro dell’Economia Giovanni Tria

Ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio (Lega)

Ministro Infrastrutture Danilo Toninelli (M5S)

Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti (Lega)

Ministro dei Beni Culturali e Turismo Alberto Bonisoli (M5S)

Ministro della Salute Giulia Grillo (M5S)

Ministro delle Politiche comunitarie Paolo Savona

Ministro per l'Ambiente, territorio e mare Sergio Costa

Sottosegretario Presidente del Consiglio Giancarlo Giorgetti (Lega)