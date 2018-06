Siracusa, candidabilità nelle liste: il Comune passa la parola a Questura e Prefettura. Sotto analisi 83 nomi

Il Comune di Siracusa, nei giorni scorsi, ha annunciato di volersi impegnare nel controllo delle liste presentate per le elezioni amministrative del 10 giugno.

Per farlo ha deciso di procedere facendo una sorta di campione, frutto di un sorteggio casuale. La commissione elettorale, infatti, ha estratto 83 nominativi che sono già stati inviati a Prefettura e Questura. E' bene ricordare che l'esercito di candidati in consiglio comunale conta 670 nomi, dei quali quindi ne saranno analizzati 83, nell'ottica di poter in qualche modo passare al setaccio un campione.

Sui tempi di risposta da parte di Prefettura e Questura nulla è dato sapere.