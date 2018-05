Siracusa, Francesco Italia annuncia l'assessorato alle Pari Opportunità Sociali

Il candidato sindaco Francesco Italia ha già in mente dei cambiamenti sul fronte delle rubriche del suo esecutivo: l'assessorato alle Politiche sociali cambierà nome e diventerà assessorato alle Pari Opportunità Sociali.

"Ritengo indispensabile - afferma - che in una città inclusiva la base di partenza sia il consentire a chiunque l’accesso alla partecipazione. Una piccola rivoluzione sostanziale e formale per rendere effettiva l’azione di coinvolgimento di ciascun cittadino nella cosa pubblica. Non mi stanco di ripeterlo: proporre un modello di città significa immaginare un modello di società. Una società accessibile, in cui ciascun cittadino possa esprimere compiutamente le proprie aspirazioni".