Siracusa, apre i battenti domani in Ortigia la Fiera del disco

Apriranno domani a Siracusa i battenti della prima Fiera del disco, che si terrà fino a sabato sera all'Antico mercato di Ortigia, con il patrocinio del Comune. L'inaugurazione è prevista alle 10 alla presenza dell'assessore alle Politiche culturali e al Turismo, Francesco Italia.

Organizzata dal “Ernyaldisko”, la fiera raccoglie 50 espositori, suddivisi per generi musicali, e sarà prevalentemente dedicata ai dischi in vinile che sono tornati ad essere in cima ai gusti degli appassionati. La Fiera del disco in Sicilia toccherà tre città: dopo Siracusa si sposterà a Catania e Palermo.