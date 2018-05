Autostrada Siracusa-Gela, la Cna aderisce alla manifestazione di protesta

Domani, venerdì 1 giugno, aziende, maestranze e parti sociali si fermeranno in contrada Graffetta, nel tratto tra Ispica e Pozzallo, per partecipare ad una grande manifestazione di protesta indetta da tutte le sigle sindacali contro i ritardi dei pagamenti da parte del Consorzio Autostrade Siciliane.

Alla manifestazione aderiranno anche le delegazioni territoriali di CNA Siracusa e Ragusa.

“I cantieri sono fermi dal mese di luglio perché le imprese non sono state pagate. Così i lavori per i lotti della costruenda autostrada Siracusa-Gela che da Rosolini portano a Modica si sono bloccati dal dopo ferie dell’estate 2017” spiega Innocenzo Russo, presidente di Cna Siracusa, secondo il quale bisogna da subito sottoscrivere un accordo sul contenzioso in atto che vale 22 milioni di euro e che consentirebbe di pagare le ditte dell’indotto, i fornitori e le maestranze; ridefinire un cronoprogramma dei lavori con l’indicazione del completamento dell’opera (prevista all’apertura dei cantieri al marzo del 2019) e avviare a completamento entro il febbraio del prossimo anno il tratto Rosolini – Ispica.