Priolo, sorpreso con un coltello di 31 centimetri: denunciato

Si aggirava con fare sospetto in via Grimaldi, a Priolo, sottoposto a controllo dai Carabinieri, è stato trovato in possesso di un coltello di 31 centimetri, di cui 18 di sola lama, che nascondeva in una manica.

Si tratta di un 47enne, siracusano, muratore, già noto alle forze dell'ordine, denunciato per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Gli investigatori non escludono che l'uomo potesse trovarsi in quella zona "con l'intento di intimidire qualcuno a lui ben noto".