Melilli, 12enne investito da un'auto: lievi ferite

Un ragazzino di 12 anni è stato investito da un'auto ieri sera a Melilli in via Pertini da un'auto con alla guida un quarantaduenne di Priolo Gargallo. L'uomo gli ha prestato soccorso e il ragazzino è stato condotto, in ambulanza in ospedale per le lievi ferite riportate. Sul posto i Carabinieri per accertare le cause dell'incidente.