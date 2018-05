Siracusa, abbattimento delle barriere architettoniche: domani l'incontro di Reale

"Progetti per Siracusa senza barriere", è questo il titolo dell'incontro in programma per domani alle 15, in via Riva Nazario Sauro, nell'ambito della campagna elettorale di Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco nella lista Progetto Siracusa.

L'abbattimento delle barriere architettoniche è uno dei punti del programma di Reale.

Saranno domani a Siracusa Andrea Ferretti e Nunzia Decembrino, rispettivamente presidente e referente per il Sud Italia di Peba onlus che si occupa di interventi di abbattimento delle barriere architettoniche a costo zero per la pubblica amministrazione.

All’appuntamento parteciperanno Ezechia Paolo Reale, candidato sindaco di Siracusa e Salvo Sorbello, consigliere nazionale Anci – commissione Welfare. Al termine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione.