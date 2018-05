Lentini, 15enne ritrovata a Reggio Calabria

Si era allontanata volontariamente da una comunità di Catania ed è stata rintracciata, in evidente stato confusionale, sul marciapiede del primo binario della stazione ferroviaria di Reggio Calabria.

Una quindicenne originaria di Lentini è stata notata e soccorsa dagli agenti della Polfer in servizio di vigilanza e controllo all'interno delle stazioni e sui convogli. La ragazzina è stata accompagnata negli uffici della Polfer dove le è stata prestata una prima assistenza. Successivamente si è potuto accertare che la minore si era arbitrariamente allontanata dalla comunità alla quale era stata affidata per raggiungere alcuni conoscenti in Calabria. A seguito della sua scomparsa era stato anche attuato un piano di ricerche e rintraccio. La ragazzina è stata affidata alla madre giunta dalla provincia di Catania.

(ANSA)