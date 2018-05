Siracusa, lavori condotta di viale Epipoli: carenza idrica al Villaggio Miano

Sarà sostituita una condotta in viale Epipoli nella tarda serata di oggi, motivo per il quale ci potrebbero essere carenze idriche fino alle prime ore di domani mattina nella zona di Villaggio Miano.

I tecnici di Siam saranno a lavoro da oggi alle 22 e procederanno a effettuare i collegamenti di una tubazione di circa 400 metri, già posata sotto il manto stradale, in sostituzione di una vecchia condotta ammalorata che va dall'impianto semaforico del Villaggio Miano fino all'altezza dell'Aeronautica.

Un intervento pianificato nelle ore notturne per cercare di limitare al minimo i disagi della cittadinanza.