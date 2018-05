Avola, cimitero: conferenza dei servizi per 340 nuovi loculi

Si terrà il 19 giugno alle 10 la Conferenza dei Servizi per la realizzazione di 340 nuovi loculi nel cimitero comunale di Avola.

L'amministrazione comunale ha invitato a partecipare il distretto sanitario di Noto dell'Asp 8 e il Genio Civile di Siracusa per acquisire tutti i pareri preventivi per il progetto esecutivo. Per il completamento del camposanto sono previsti, nel piano triennale delle Opere pubbliche, fino a 1.000 nuovi loculi per un costo pari a 3,2 milioni di euro che saranno coperti dagli introiti derivati dalla vendita.