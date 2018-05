Rosolini, al via i lavori per la Rotatoria in contrada Masicugno

Via ai lavori alla Rotatoria in contrada Masicugno incrocio Ss 115 Rosolini-Noto, in contrada Cipolla. I lavori sono stati aggiudicati per l’importo complessivo di 326.410,00 euro.

Questa mattina primo sopralluogo. Il progetto, redatto dagli architetti Giuseppe Solarino e Pietro Figura, è stato denominato “Rotatoria traffic-calming”