Siracusa, la musica e i colori della Giò Art 2018 al Parco Robinson

Musica, colori e tanto divertimento: sono gli ingredienti della Giò Art, organizzata anche quest'anno dalla Consulta degli studenti di Siracusa.

La manifestazione cambia location e si sposta al Parco Robinson. Per tutta la giornata l'arte e la creatività saranno le parole d'ordine di quello che è diventato nel corso degli anni un evento da non perdere per gli studenti siracusani.