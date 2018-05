Avola, arrestati presunti autori di furto in un bar: bottino di 35 bottiglie e un pc

Sono stati arrestati, dalla Polizia di Stato di Avola, i tre presunti responsabili del reato di furto aggravato in concorso, avvenuto ieri in un bar di via Armando Casalini.

I tre sono: Salvatore Guarino (30 anni, residente a Noto), Jennifer Silvia (21 anni, residente ad Avola) e Melissa Palizzotto (19 anni, residente ad Avola).

Il bottino è di 35 bottiglie di alcolici e un computer.