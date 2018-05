Siracusa, i 10 punti del programma sociale del candidato sindaco Fabio Granata

Il programma sui temi sociali del candidato sindaco Granata illustrato ieri alla chiesa di San Corrado Confalonieri, alla Mazzarrona ai rappresentanti di diverse associazioni.

Discussi i punti del programma, tra i quali un censimento dei beni di proprietà del Comune da offrire in comodato d’uso alle associazioni che si occupano di recupero dei minori e fasce deboli. Convenzioni con gli esercizi commerciali per conferire derrate alimentari in scadenza presso centri i market solidale. Istituzione di ambulatori comunali retti da personale in pensione disponibile a prestare la propria opera che in maniera gratuita per visite i medicina generale. Un capitolo di bilancio apposito per l’aiuto alle giovani coppie in difficoltà economiche, nei primi due anni di vita del proprio figlio. Servizio ai cittadini anziani: attraverso una rete con le associazioni, creare una sorta di disbrigo pratiche per gli anziani; servizio da estendersi ai migranti. Sistemazione del Tensostatico al parco Robinson e utilizzarlo per attività ludiche e sportive che coinvolgano gli anziani del quartiere. Come per lo sport, anche per gli spettacoli: accordi di collaborazione con strutture del privato sociale, per favorire l’inserimento di soggetti con talento ma con difficoltà economiche. Progetto “Scuola oratorio”: sostegno alle famiglie delle zone periferiche che hanno difficoltà a seguire i figli nell’oratorio pomeridiano: con supporto scolastico, educativo e ricreativo.

“Restituiremo qualità della vita e bellezza a questa area della città- ha detto il candidato sindaco Fabio Granata - aprendola al rapporto con il mare, recuperando le vaste aree verdi di proprietà del Comune, creando spazi sportivi e associativi. Mazzarrona sarà il Cuore della rigenerazione di Siracusa”.