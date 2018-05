Harvey Weinstein incriminato per stupro da grand Jury

Un grand Jury ha incriminato Harvey Weinstein per stupro. Lo riferiscono media Usa citando l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan. Il procuratore distrettuale di Manhattan, Cyrus Vance Jr., annunciando l'incriminazione per stupro e abusi sessuali, ha affermato che Harvey Weinstein viene cosi' portato "un passo piu' avanti nel confronto con le sue responsabilita'". L'incriminazione giunge ore dopo che gli avvocati del produttore cinematografico avevano comunicato la decisione del loro assistito di non testimoniare davanti al Grand Jury, affermando di non aver avuto tempo sufficiente per prepararsi in quanto aveva appreso i dettagli delle specifiche soltanto dopo essersi consegnato alle autorita' lo scorso venerdi'.

L'ex Re di Hollywood era poi uscito su cauzione ma con l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico. Ad accusarlo, solo nella sua New York, due donne: una lo ha denunciato per una violenza carnale subita nel 2013, l'altra di averla costretta ad avere con lui un rapporto di sesso orale negli uffici della Miramax a Manhattan nel 2004.

Ma sono molte di più le vittime che in questi mesi hanno puntato il dito contro Weinstein, compresa l'attrice italiana Asia Argento. Non a caso che l'uomo è già indagato anche a Los Angeles e Oltreoceano, a Londra.