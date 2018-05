Dal Colle ultima di chance a M5S e Lega per esecutivo politico

Un ultimo tentativo di dare all'Italia un governo politico. L'ipotesi di un Esecutivo giallo-verde, quasi fotocopia di quello che Giuseppe Conte avrebbe dovuto portare al Quirinale domenica scorsa, con l'economista della "discordia" Paolo Savona dentro, ma in un ruolo diverso da quello di responsabile del Mef. E' la carta che prova a giocare Luigi Di Maio per non arrendersi all'ineluttabilità di un governo tecnico o di un immediato ritorno alle urne. E' un'offerta su cui potrebbe riflettere anche Matteo Salvini, fin'ora irremovibile nel blindare Savona: "ne parlerò con Di Maio", sembra aprire. Il ritorno al governo politico è una chance che Sergio Mattarella intende dare ai due partiti guardando con "grande attenzione"a questa soluzione, soprattutto dopo i timori sorti dal rischio di scaricare su un governo del Presidente sfiduciato la gestione della crisi dei mercati che potrebbe abbattersi sull'Italia nei prossimi mesi.