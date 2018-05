Siracusa, caporalato: blitz e 1 azienda sospesa

C'è anche la provincia di Siracusa tra quelle in ci si è svolta una vasta operazione della Polizia di Stato contro il caporalato.

L'operazione, organizzata dall'Ufficio Europeo di Polizia - Europol, che ha coinvolto anche altri 28 Paesi europei, ha riguardato aziende impegnate nel settore della grande distribuzione pubblicitaria, dei magazzini stoccaggio merci (gestiti da imprenditori cinesi), delle confezioni tessile-abbigliamento e del settore agricolo. In provincia di Siracusa sono state controllate dalla Squadra Mobile 60 persone e 3 aziende, per una di queste è stata sospesa l´attività.

Coinvolte anche le province di Trapani, Agrigento e Ragusa.