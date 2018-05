Siracusa, vicenda Set Impianti: da Confindustria richiamo alla responsabilità per ripristinare condizioni di legalità

"I perduranti blocchi alle portinerie della zona industriale, da Priolo ad Augusta, da parte dei lavoratori della Set Impianti devono essere risolti per ripristinare nell’area industriale le condizioni di legalità, senza le quali è a forte rischio la sicurezza degli impianti delle aziende, interessate da blocchi che dal 15 maggio impediscono di effettuare persino l’ordinaria manutenzione".

Così il presidente di Confindustria Siracusa, Diego Bivona, che si dice seriamente preoccupato per il futuro dell’intera zona industriale. "La situazione è fuori controllo - continua Bivona - In questa vicenda le committenti non hanno alcuna responsabilità ed invece stanno subendo i blocchi del personale della Set. Siamo sicuri - conclude - che quanto espresso pubblicamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Patto di Responsabilità Sociale nel corso del recente convegno pubblico si traduca in fatti e in comportamenti, nell’interesse delle imprese, dei lavoratori e dello sviluppo economico del nostro territorio”.