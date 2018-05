"Sistema Siracusa", concessi i domiciliari all'avvocato Giuseppe Calafiore

Passa dal carcere ai domiciliari l'avvocato Giuseppe Calafiore, indagato nell'ambito dell'inchiesta Sistema Siracusa. Il 21 aprile scorso era stato sentito, dietro sua specifica richiesta, nel carcere di Piazza Lanza, a Catania dai magistrati della Procura di Messina.

Durante l'interrogatorio, secondo quanto riferito da uno dei suoi legali, Mario Fiaccavento, Calafiore "ha dato delle indicazioni su fatti specifici richiesti e le sua dichiarazioni sono state in parte convergenti e in parte no con altre impostazioni del procedimento".

Calafiore era stato arrestato a febbraio scorso, nell'ambito dell'inchiesta sulle "sentenze aggiustate" insieme all'avvocato Piero Amara e al Pm, Giancarlo Longo e per entrambi c'era già stato il passaggio agli arresti in casa".