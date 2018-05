L'Azienda Cannizzaro: “Paziente di Siracusa non curabile al Centro Ustioni"

Nessuna preclusione territoriale, ma solo una questione di inidoneità per la patologia della paziente siracusa.

Così l’Azienda ospedaliera Cannizzaro risponde alle rimostranze di Vincenzo Vinciullo circa la necessità di trovare una struttura adeguata per una malata siracusana.

"L’Unità Operativa Complessa “Centro Grandi Ustioni” - si legge nella nota dell'azienda etnea - è un reparto di terapia intensiva per pazienti gravemente ustionati e accoglie utenti non solo dalle province centro-orientali della Sicilia (Siracusa, Ragusa, Enna, Messina, Caltanissetta) ma anche dalla vicina regione Calabria, coprendo un bacino di quasi tre milioni di abitanti. Il Centro non può procedere al ricovero in questione in quanto la paziente è affetta da patologie di ordine dermatologico ed infettivologico che necessitano trattamenti specialistici diversi".