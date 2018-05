Siracusa, Settimana Nazionale della sclerosi multipla

Entra nel vivo la Settimana Nazionale della sclerosi multipla promossa dall'Aism e si concluderà domenica 3 giugno.

I volontari sono stati sabato scorso al mercato biologico della Pizzuta e domenica a Marzamemi per sensibilizzare sulla lotta alla sclerosi e raccogliere fondi per la ricerca. Domani, giovedì 31 maggio, i volontari saranno in piazza Cesare Battisti (nella zona del mercato di Ortigia) al mattino e di pomeriggio il gazebo Aism sarà posizionato in largo XXV Luglio.