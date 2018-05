Pachino, Consiglio e giunta sollecitano l'apertura della Rsa

Un atto di indirizzo con cui impegna il sindaco, Roberto Bruno, e l’amministrazione a sollecitare l’Asp di Siracusa e la Regione per l’apertura della Rsa di contrada Cozzi, a Pachino. E' stato votato dal Consiglio comunale.

"C’è una Rsa – ha dichiarato il presidente del consiglio comunale, Turi Borgh - potenzialmente pronta: è stata riqualificata, attrezzata e arredata. E c’è anche il dirigente in servizio da più di un anno nominato dall’Asp. L’apertura consentirebbe ai cittadini bisognosi di ottenere cure sanitarie 24 ore su 24".

Il consiglio ha, inoltre, disposto la formazione di una delegazione di consiglieri, da individuare nella conferenza dei capigruppo, che parteciperà agli incontri con i vertici dell’Azienda sanitaria di Siracusa e con l’assessore regionale alla Sanità.

Il sindaco, inoltre, ha alzato l’allarme anche per il centro Aias, Associazione italiana assistenza spastici, che rischia di essere tagliato per una instabile situazione sanitaria.

"L’Aias di Pachino – ha continuato il sindaco Bruno – è un punto di riferimento per il welfare e la sanità per tanti bambini della nostra città che assieme alle loro famiglie vivono una situazione di difficoltà. Per questo dobbiamo difenderlo con tutte le nostre forze".