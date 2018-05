Spaccio di cocaina a Carlentini, arrestato un ragazzo

E' stato arrestato, ieri intorno alle 17, in flagranza di reato, dai Carabinieri di Carlentini, Andrea Finocchio, 21 anni, perchè ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In una via del centro, al passaggio dei Carabinieri, il ragazzo ha provato a disfarsi di qualcosa, tentando di lanciare un involucro in cellophane. Il gesto non è passato inosservato. I Carabinieri, infatti, hanno deciso di recuperare l'imballo, all'interno del quale sono stati trovati 12 grammi di cocaina.

La sostanza è stata sequestrata. Finocchio si trova al Cavadonna.