Avola, padre e figlio nascondevano in casa piante e semi di marijuana: arrestati

Padre e figlio nascondevano in casa centinaia di semi di “cannabis indica”, 23 piante di marijuana, ed un totale di circa 100 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

A fare la "scoperta" i Carabinieri, a seguito di perquisizione domiciliare. A finire in manette Vincenzo Crapula, 54 anni, ed il figlio C.R., 22 anni, accusati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I due sono stati tradotti agli arresti domiciliari. La sostanza rinvenuta è stata sottoposta a sequestro in attesa di esperire le analisi di laboratorio del caso necessarie per verificarne il grado di purezza.